البضائع السورية تغزو السوق الليبية

الضيفان: فوزية الفرجاني، رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي؛ وأحمد بن غزي، الناطق الصحفي لمعرض "صنع في سوريا"

افتتح مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي مساء أول أمس الأربعاء معرض "صنع فى سوريا"، بالتعاون مع اتحاد المصدرين السوري، وبمشاركة 52 شركة سورية إلى جانب مجموعة من الشركات المحلية الرائدة.

وشهد الافتتاح حضور أعداد غفيرة من أهالي مدينة بنغازي لغرض التسوق، خاصة وأن أسعار البضائع كانت معقولة. إلى جانب حضور الأمسيات التي تُقام على هامش المعرض السوري، كما تضمن عرض منسوجات ومواد غذائية وكيميائية.

هذا وحضر مراسم الافتتاح كلا من آمر كتيبة شهداء الزاوية اللواء جمال الزهاوي، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي فوزية الفرجاني، إلى جانب عميد البلدية عبد الرحمن العبار، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة صالح العبيدي ومجموعة كبيرة من الشخصيات.

فعاليات المعرض الأول في المدينة تحت شعار "صنع في سوريا"، شارك فيها بعض الفنانين السوريين وذلك لإضفاء الجانب الترفيهي للمعرض والذي يستمر إلى أواخر شهر رمضان.

عن هذا المعرض تحدثنا رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي فوزية الفرجاني التي أكدت أن الليبيين تقبلوا وارتادوا هذا المعرض بكل بهجة نتيجة لحاجة السوق الليبية الملحة لهذه البضائع

كما يحدثنا الناطق الصحفي باسم المعرض، الإعلامي أحمد بن غزي الذي قال إن هذا التعاون سيقوي عرى الصداقة بين البلدين.

إعداد وتقديم: لينا المتني