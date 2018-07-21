السينما السورية تخترق الحصار وتحصد الجوائز

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE قطاع السينما في السعودية يسعى لتوفير نحو 90 ألف وظيفة خلال عامين

الانتصارات التي تتحقق في سوريا ليس فقط عسكرية وإنما ثقافية وفنية منها انتصار السينما السورية التي اخترقت الحصار الثقافي على سوريا وبالتحديد أفلام المخرج السينمائي ضيف حلقة اليوم المهند كلثوم.

أنهى المهند دراسته في مدينة خاركوف وبدأ حياته المهنية مع بداية الأزمة ورغم عمره الفني الصغير إلا أنه استطاع بأفلامه حسد الجوائز وكان ضيف شرف على الكثير من المهرجانات السينمائية وكان عضو لجنة تحكيم لمسابقة الرسمية للمهرجان في مدينة صفاقس تحاكي أفلامه الأزمة السورية بمشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والنفس الانسانية، إذ ركز المهند في أفلامه على الإنسان بدون المفردات.

المهند كلثوم جسد شخصيات أفلامه مختلف الأعمار والطبقات، حتى أنه صور جيل يعيش حياته افتراضيا وعاجزا عن تحقيق أمانيه في الواقع الذي فاقمته الحرب، وتمكن المهند من إظهار الشخصية السورية وحبها للعيش وبحثها عن الحب في أحلك الظروف.

من أفلامه: مساريات سورية، عشتارات عن المرأة السورية، ياسمين، على سطح دمشق نال عدة جوائز منها جائزة "الشرف" في مهرجان "تهارقا" السينمائي الدولي بالسودان وأفضل إخراج بمهرجان الربيع الدولي بقابس وأفضل ممثلة بمهرجان الربيع الدولي لمي مرهج أيضا فيلم توتر عالي الذي يصور معاناة الإنسان في ظل الحرب السورية دون التطرق إلى المفردات حصد 4 جوائز.

المخرج المبدع المهند كلثوم انتهى من تصوير فيلمه الجديد نهري بحري وينتظر جمهوره عرض الفيلم في الأشهر القليلة القادمة.