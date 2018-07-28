سلطنة عمان في الأرميتاج الروسي

المتحدثون: البرفيسور ميخائيل بياتروفسكي، مدير متحف الأرميتاج، والدكتور حمد الضوياني، مدير هيئة الوثائق والمحفوظات العمانية، والدكتور مسلم شعيتو، مدير المركز الثقافي العربي.

استضافت مدينة سانت بطرسبورغ العاصمة الشمالية لروسيا الاتحادية يوما ثقافيا عمانيا احتفالا بيوم النهضة العمانية في 23 من يوليو/تموز فقد استقبل متحف الأرميتاج وفدا عمانيا رفيع المستوى برئاسة الدكتور حمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الذي عرف مستمعي "سبوتنيك" بهذه الفعالية.

© Sputnik . Valeriy Melnikov بوتين يهدي الرئيس الكوري الجنوبي كتابا عن متحف الأرميتاج

بدوره قال ميخائيل بياتروفسكي مدير متحف الأرميتاج ان الجسور الثقافية تبنى أولا وهذه الجسور بدروها تؤسس لعلاقات ثنائية، وأكد أن متحف الأرميتاج بدروه سيكون له نشاط في عمان بعد 6 أشهر تقريبا.

نذكر أنه في إطار مذكرة التفاهم بين المتحف الوطني في السلطنة ومتحف الأرميتاج في روسيا الاتحادية، أقيمت هذه الفعاليات الثقافية من ضمنها ندوة أكاديمية عن عمان بعيون المستشرقين وإقامة أول معرض دولي مشترك بين المتحف الوطني وهيئة الوثائق والمحفوظات في قاعة أبولو بمتحف الأرميتاج سيستمر هذا المعرض حتى نهاية سبتمبر المقبل. كما قامت الأوركسترا السلطانية العمانية بعزف الموسيقى العالمية على مسرح الأرميتاج.

من اللافت للنظر هذا الحضور المتميز للطبقة المثقفة والأساتذة والطلاب والجالية العربية فقد أكد رئيس المركز الثقافي العربي في سانت بطرسبورغ دكتور مسلم شعيتو أن الحضور كان استثنائيا وهذا يدل على مدى الاهتمام بين الجانبين والذي من شأنه ان ينعكس على العلاقات الثقافية بين البلدين.