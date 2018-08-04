قمة إلبروس الروسية تستقطب متسلقي الجبال العرب

سليمان الناعبي متسلق من سلطنة عمان قصد روسيا لتسلق قمة إلبروس التي تعتبر أعلى قمة في جبال القوقاز وفي روسيا وأوروبا.

© Sputnik . Anatoliy Ustinenko طيارون ينقذون حياة متسلق روسي في باكستان

كان ضمن مجموعة دولية لتسلق الجبال واستقر في مدينة سان بطرسبورغ الروسية للتدريب ليتمكن الجسم من التأقلم على الارتفاعات الجديدة، وانخفاض الأوكسجين والضغط الجوي خاصة وأن جبل إلبروس يعتبر من أصعب الجبال من حيث التسلق والمناخ، نتيجة لتقلب المناخ السريع فيه وارتفاعه الحاد.

لكن الوصول إلى القمة والمكوث فيها 5 دقائق فقط أعطى سليمان سعادة قال إنها لا توصف ودافعا لقهر القمم العالمية الأخرى. وهذا ينطبق على كل شيء في الحياة حيث يقول سليمان إنه ليس هناك شيئا صعبا ويمكن تحقيق الهدف والوصول بالعزيمة والإصرار والتحدي.

سليمان ينوي زيارة قمة إلبروس مرة أخرى مع زملائه من متسلقي الجبال ليريهم هذا المكان الرائع فوق السحاب على سلسلة جبال القوقاز الروسية.

يشار إلى أن تسلق قمة جبل إلبروس أصبحت من الرياضات الشعبية التي جذبت العديد من المتسلقين، سواءً كانوا محترفين أم هواة، ويبقى التحدي الأبرز هو بلوغ قمة الجبل.