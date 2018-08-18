عالم سوري شاب يفضل البقاء في وطنه ويساهم في إعادة إعماره

الضيوف: المهندس علي علي، طالب ماجستير في جامعة حلب.

© Sputnik . Muhammad Najm بمكونات من اختراعه... مهندس سوري شاب يصنع بندقية كهرومغناطيسية

المهندس علي علي خريج جامعة حلب باختصاص هندسة التحكم الآلي والأتمتة الصناعية ماجستير طاقات متجددة والبيئة مشروع التخرج كان تصميم جهاز حاسوب لقيادة المعامل والتجهيزات وصمم هذا الجهاز كجزء برمجي وتطبيقي كان مشروع تخرجه مرشح لعدة جوائز وعمل على هذا المشروع لتطويره لكن للأسف لم ينتشر لصعوبة وغلاء تطبيقه، رغم أن هذا الجهاز يمكن استخدامه في المصانع والبيوت أيضا.

يعمل الآن المهندس علي على رسالة الماجستير في مجال التحكم بمنظومة الطاقة للقمر الصناعي المكعب من أجل توزيع الانترنت الفضائي عبر شبكة من الأقمار الصناعية بتكلفة بسيطة وبجودة عالية.

أما مجال الطاقة المتجددة فتفوق علي علي فيها وصار يحتذى برأيه من قبل شركات عالمية كبرى.

المهندس علي يتوق لأن يطبق خبرته في سوريا في إعادة إعمار محطات التوليد التي دمرتها القوى الإرهابية، وإنشاء محطات لتوليد الطاقة المتجددة دون تلويث للبيئة. خاصة وأن جغرافية سوريا تساعد على إنشاء مثل هذه المحطات.

لكن حسبما يقول ينقصه فقط الدعم المادي لتنفيذ هذه المشاريع التقنية الواعدة.