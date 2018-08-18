عالم سوري شاب يفضل البقاء في وطنه ويساهم في إعادة إعماره

يعمل الآن المهندس علي على رسالة الماجستير في مجال التحكم بمنظومة الطاقة للقمر الصناعي المكعب من أجل توزيع الانترنت الفضائي عبر شبكة من الأقمار الصناعية بتكلفة بسيطة وبجودة عالية.
أما مجال الطاقة المتجددة فتفوق علي علي فيها وصار يحتذى برأيه من قبل شركات عالمية كبرى.
المهندس علي يتوق لأن يطبق خبرته في سوريا في إعادة إعمار محطات التوليد التي دمرتها القوى الإرهابية، وإنشاء محطات لتوليد الطاقة المتجددة دون تلويث للبيئة. خاصة وأن جغرافية سوريا تساعد على إنشاء مثل هذه المحطات.
لكن حسبما يقول ينقصه فقط الدعم المادي لتنفيذ هذه المشاريع التقنية الواعدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)