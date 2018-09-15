المؤتمر الدولي الخامس للمترجمين بمشاركة عربية ضئيلة

شهدت العاصمة الروسية مؤتمرا دوليا خامسا للمترجمين تحت عنوان "الترجمة الأدبية كوسيلة للدبلوماسية الثقافية" شارك فيه حوالي 400 مترجم من نحو ستين دولة وتم بحث مواضيع تخص الترجمة وصعوبتها وطرقها وتم تبادل الخبرات والآراء والاستفادة من تجارب غيرهم من مترجمين كما تم التطرق إلى مواضيع متنوعة منها المترجم والناشر " المترجم واختيار النص "والترجمة الأدبية الفنية" والقصة والشعر في المسرح.. إمكانية الترجمة والصعوبات كما بحث موضوع هام وهو أدب الطفل وماهي المواد التي يمكن ترجمتها في هذا المجال وغيرها من الموضوعات.

رغم أن عدد المشاركين كان حوالي 400 مترجم من 60 دولة إلا أن المشاركة العربية اقتصرت على 6 أشخاص تقريبا من سوريا ومصر والعراق فقط، التقينا مع الدكتور محمد نصر الجبالي أستاذ الأدب الروسي في كلية الألسن في جامعة عين شمس الذي ساهم في السنوات الأخيرة بترجمة العديد من الكتب الهامة من وإلى الروسية منها كتب الكاتب المعروف يوسف زيدان "عزازيل" و"النبطي" وإلى العربية كتاب "زمن النساء" للكاتبة الروسية يلينا تشيجوفا وغيرها من الكتب والمقالات.

عن هذا المؤتمر وأهميته وما خرج عنه يحدثنا ضيفنا في الملف الصوتي المرفق…

إعداد وتقديم: لينا المتني