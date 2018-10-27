أيام سان بطرسبورغ الثقافية في لبنان

تستضيف مدن لبنان وفدا ثقافيا روسيا كبيرا ليحيي عدة فعاليات ونشاطات ثقافية وفنية في المدن اللبنانية من طرابلس في الشمال إلى صور في الجنوب
نظم هذا المنتدى الثقافي الروسي العربي في سان بطرسبورغ بالتعاون مع رابطة خريجي الاتحاد السوفيتي وروسيا وعدد من المنظمات الاجتماعية والثقافية في لبنان وروسيا.
بقي أن نشير إلى أن الأيام الثقافية الروسية لسان بطرسبورغ في لبنان وسوريا تبدأ في الواحد والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول وتنتهي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
لتفاصيل أكثر في الملف الصوتي في حوارنا مع رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سان بطرسبورغ الدكتور مسلم شعيتو.
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