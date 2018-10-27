أيام سان بطرسبورغ الثقافية في لبنان

تستضيف مدن لبنان وفدا ثقافيا روسيا كبيرا ليحيي عدة فعاليات ونشاطات ثقافية وفنية في المدن اللبنانية من طرابلس في الشمال إلى صور في الجنوب

© Sputnik . Zahraa al-Amir أهم وأبرز الجامعات الروسية في معرض الجامعات الروسية في لبنان(صور-فيديو)

يضم الوفد عشرات الأطفال والشباب لتعريفهم على العالم العربي وتعريف المجتمع اللبناني وخاصة الشباب بالثقافة الروسية كما سيجري ممثلون عن المنظمات الاجتماعية والثقافية الروسية لقاءات مع نظرائهم من الفضاء اللبناني لتوأمة هذه المنظمات وتشجيعها على التعاون والتواصل، بالإضافة إلى المدن اللبنانية سيكون لدمشق نصيبا في الزيارة حيث خصص يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني لفعاليات روسيا في دمشق الياسمين.

نظم هذا المنتدى الثقافي الروسي العربي في سان بطرسبورغ بالتعاون مع رابطة خريجي الاتحاد السوفيتي وروسيا وعدد من المنظمات الاجتماعية والثقافية في لبنان وروسيا.

بقي أن نشير إلى أن الأيام الثقافية الروسية لسان بطرسبورغ في لبنان وسوريا تبدأ في الواحد والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول وتنتهي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

لتفاصيل أكثر في الملف الصوتي في حوارنا مع رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سان بطرسبورغ الدكتور مسلم شعيتو.