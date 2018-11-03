رغم إصابته بالشلل... جندي سوري يقطع مسافة 200 كم

اختتم الجريح من الجيش العربي السوري غياث ديوب مسيرة على كرسيه المتحرك حيث قطع مسافة أكثر من 200 كم من محافظة حمص السورية إلى ساحة الأمويين في قلب العاصمة دمشق.

أصيب غياث أثناء خدمته في الدفاع عن الوطن إثر هجمة إرهابية، وكان يخدم في منطقة الزهراء في ريف حلب، اذ تعرض لطلق ناري أصابه بالشلل النصفي التام وإصابة أخرى في يده، لكن كل ذلك لم يثنيه عن حبه للحياة ووطنه وروح الأصرار والتحدي عنده أكبر بكثير من الإعاقة الحالية.

وقطع غياث هذه المسافة مسيرا ليل نهار مع 3 استراحات فقط خلال أربعة أيام تقريبا ليصل إلى ختام رحلته ويقول لرفاقه في الجيش أن عزيمة أفراد الجيش قوية وأن نصرهم آت ولن يحيدهم أي شيء عن تحقيق النصر وطرد الإرهاب.

هذا الرسالة وجهها لكل المعاقين والجرحى بأنه مهما بلغت الإصابة فان بالإصرار والعزيمة يمكن الانتصار على أي تحد.