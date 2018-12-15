يوم المغترب العربي في روسيا

يصادف يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول، يوم المغترب العربي وقد أقامت بعثة جامعة الدول العربية في موسكو بالتنسيق مع مجلس السفراء العرب حفلا بمناسبة هذا اليوم في المركز الثقافي للسلك الدبلوماسي.

أقيمت في هذا الحفل معارض للصناعات التقليدية الشعبية العربي وموائد للمأكولات الشعبية وألقيت الكلمات وتم تكريم بعض الشخصيات العربية من المغتربين العرب مثل الدكتور أبو بكر يوسف الذي له قسط كبير في ترجمة الأدب الروسي إلى اللغة العربية خاصة.

الأدب الكلاسيكي وأيضا كرم عضو مجلس الفيدرالية الروسي دكتور زياد سبسبي وغيرهم من المغتربين.

حضر الحفل كثير من الروس من شخصيات اجتماعية وسياسية وعلمية كما حضر عن الجانب العربي السفراء والقائمين بالأعمال العرب المعتمدين لدى روسيا والجالية العربية المقيمة روسيا.

الجدير ذكره أن الاحتفال بيوم المغترب العربي يأتي تأكيدا على أهمية المغترب في بناء جسور الصداقة والسلام، واعترافا بالنجاحات التي حققها في العديد من دول المهجر.

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