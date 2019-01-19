منتدى تمكين المرأة والشباب يطلق "سفراء سلام" في ليبيا

وهذه هي الفعالية الثالثة لسفراء السلام التي يطلقها المنتدى بهدف توسيع دائرة المشاركة الفعالة لكافة فئات المجتمع الليبي في عمليات السلام والمصالحة وتعزيز ودعم أدوارالفاعلين من النساء والشباب والأعيان في أنشطة السلام والتصالح.

© Sputnik . Andrei Stenin غسان سلامة: آن الأوان ليجتمع الليبيون معا

شارك في تنفيذ المرحلة الثالثة من سفراء السلام معاهد صحافة الحرب والسلام ونوقشت في هذه الورشات كيفية الاستجابة للنزاع وطرق الاقتراب وفحص القدرات للفريق وإدارة التوترات وسبل الإستعداد للتدخل ومعرفة الموارد المتاحة لبناء إستراتيجية حل النزاعات والتفاوض والوساطة لإرساء السلم والتسامح، هذه الورشات تركز على دور المرأة لأن لها تأثير في إحلال السلم من خلال تأثيرها في المنزل على أولادها وزوجها وأقربائها.

ضيفة البرنامج السيدة سليمة مصباح مديرة منتدى تمكين المرأة والشباب تقول أن الليبيين وحدهم هم القادرين على حل مشاكلهم وإحلال السلم.

وأضافت السيدة مصباح أن الشعب الليبي عدده قليل ويسكن في منطقة بها خيرات وثروات كثيرة وما يجمع الشعب الليبي أكثر بكثير مما يفرقه، والليبيون يجب أن يؤمنوا بأن الحل في أيديهم وليس من الخارج ويجب أن يغلبوا مصلحة الوطن ومصلحة الأجيال على خلافاتهم.

التفاصيل في الحوار مع سليمة مصباح مديرة المنتدى الليبي لتمكين المرأة والشباب.