الفنان زياد رحباني قريبا في روسيا

يخطط المركز الثقافي الروسي - العربي في مدينة سانت بطرسبورغ في هذا العام لعدة فعاليات ثقافية كبيرة أهمها إقامة حفل للفنان زياد رحباني في موسكو وسانت بطرسبورغ وإقامة معرض لفنانيين عرب في متحف الأرميتاج في سانت بطرسبورغ وترجمة أعمال عن تاريخ ومقتنيات متحف الأرميتاج للغة العربية وهذه العمل يعتبر الأول من نوعه.

وتوجه ضيف برنامجنا رئيس المركز الثقافي الروسي العربي د مسلم شعيتو عبر اذاعة "سبوتنيك" بدعوة المؤسسات العربية للمشاركة في هذا المشروع العلمي الثقافي الأول من نوعه.

© AFP 2018 / Marwan Tahtah زياد الرحباني يعود إلى جمهوره بأعمال جديدة ضمن مهرجانات بيت الدين

لأنه ، وحسب رأيه، هذه الكتب ستكون مرجعا للطلبة العرب والسائح العربي كما ستكون مرجعا للطلبة الدارسين عن روسيا في المؤسسات التعليمية في الوطن العربي.

كثير من النشاطات الثقافية يقيمها المركز الثقافي في سانت بطرسبورغ لأن الحياة في العاصمة الثقافية الشمالية لروسيا تتطلب ذلك فالمدينة سميت بالعاصمة الثقافية لأنها تصخب بالأحداث الثقافية ففيها اكثر من 80 مسرحا، و 221 متحفا، ومركز المدينة تاريخي فقد

وضعته "اليونسكو" تحت حمايتها وفي ضواحيها القصور القيصرية والحدائق الصيفية للقياصرة ومدينة بيترغوف الصيفية التي تشتهر بفنها المعماري وجمال نوافيرها القيصرية وبالطبع على ضفاف نهر النيفا يتربع متحف الأرميتاج في قصرها الشتوي الذي يتسع لمقتنيات ولوحات اذا

وقفت أمام كل لوحة لدقيقة واحدة لاحتجت الى سنوات لمشاهدة كل معروضات هذا المتحف الرائع.

كل ذلك تحتويه مدينة سانت بطرسبورغ التي حافظت على الطابع القيصري والارث الحضاري رغم حصارها في القرن الماضي ل 900 يوم من ألمانيا النازية واستطاعت مرة اخرى بالنهوض وترميم أثارها وعادت قصورها وجسورها للعمل وكأن بطرسبورغ مازالت كما

كانت في السابق عاصمة قيصرية وثقافية وحضارية.

أهم النشاطات الثقافية للعرب في مدينة سانت بطرسبورغ في النصف الأول من هذا العام يحدثنا عنها ضيفنا مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي — الروسي — العربي.