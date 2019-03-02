إقامة مهرجان سمارتي للطفل لأول مرة في ليبيا

تستعد مدينة بنغازي الليبية، لإقامة مهرجان سمارتي للطفل لأول مرة في ليبيا، من أجل تنمية مهارات وقدرات الطفل عن طريق الألعاب التعليمية.

وفي ضيافة إذاعة "سبوتنيك"، اليوم رئيس مهرجان سماتي للطفل مي بوشناف تطلعنا أكثر على تفاصيل هذا المهرجان وضرورة تعميمه على كافة المدن الليبية.

واقتبس مشروع المهرجان عن المشروع العالمي "كيدزانيا" وهو عبارة عن أركان مختلفة لمهن مختلفة يشرف عليها مختصين في كل مجال بإشراك القطاع الخاص والعام.

وقالت رئيسة المهرجان، مي بوشناف، إن المهرجان سيقام في فترة عيد الطفل بمدينة بنغازي للفترة من 16 وحتى 20 مارس/آذار القادم ويصاحبه معرض لنشاط يخص الأم والطفل.

أما الجهات القائمة على هذا المشروع أكدت أن الطفل في ليبيا يحتاج لمثل هذه الفعاليات والمهرجانات ليتم استئصال ما زرعته الحرب وأصوات الرصاص والطائرات الحربية في ذاكرته لننطلق به في عالم تعليمي مرح من خلاله يتعلم كواليس المهن المختلفة وقد نساهم في وضع حجر الأساس لحلمه المستقبلي ليصبح طيار أو رجل مرور أو إعلامي أو طبيب وغيره، فريق عمل المهرجان هو ذاته الذي كان في مهرجان التذوق الذي أقيم بمدينة بنغازي سابقا والذي لاقى رضا من الجميع بعد أن حقق نجاحا كبيرا.