أول عازفة عمانية تعزف "بيانو انفرادي" في فنادق خمس نجوم

زهراء اليوسف عازفة بيانو عمانية تعلمت عزف البيانو بنفسها، تعزف ما تسمعه وما تشعر به، تتمتع بإحساس رقيق وأذن موسيقية صافية، زهراء بدأت تعزف البيانو من عمر 4 سنوات، بعد أن تخرجت من الجامعة وعملت في إدارة الأعمال لمدة سنتين أدركت أنها تسبح في مياه ليست لها فاتخذت قرارا جريئا بترك وظيفتها والتوجه نحو الموسيقى.

تقول زهراء عن نفسها إنها إنسانة عادية درست إدارة الاعمال وتخرجت ولكن البيانو كان ساكنا في قلبها والموسيقى تجري في عروقها ، كانت بداية عزفها في عرس صديقتها عندما عزفت لها، عندها قررت ان البيانو هو رفيق دربها والموسيقى قوت روحها.

زهراء لم تدرس الموسيقى ولا تقرأ النوتات الموسيقية وإنما تعزف بالفطرة وهي العمانية الوحيدة التي بدأت عزفها في فندق بشكل انفرادي لأنها عندما تعزف لا تقرأ النوتات وإنما تعزفها كما تقول من القلب الى القلب.

تدعو زهراء من لديه موهبة وقوة إرادة أن لا يهدرها ويضيعها ويبدأ كل شخص بممارسة موهبته، وعدم الخوف لأن اذا عملت بما تحب فسوف تبدع. فإن زمننا إختلف واذا اراد الانسان النجاح وصمم على ذلك ليس هناك صعوبات تعيق تحقيق طموحه.

عن قصة نجاح زهراء وطريقها مع الموسيقى في الملف الصوتي المرفق…

إعداد وتقديم: لينا المتني