نادي دبي للصحافة يجمع 3000 شخص للتحاور في قضايا الإعلام

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، انعقدت الدورة الثانية عشرة لمنتدى الإعلام العربي، الحدث الأبرز في الساحة الإعلامية العربية، والذي يسعى إلى فتح آفاق واسعة للحوار وتبادل الأفكار بشأن قضايا الإعلام في المنطقة والعالم.

شارك في المنتدى أكثر من 3000 شخص من ممثلي وسائل الإعلام، ورؤساء التحرير، وكتاب الأعمدة، والأكاديميين، وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول العربية والعالم.

.@hhshkmohd in a group picture with board members of the Arab Journalism Awards.#ArabMediaFourm pic.twitter.com/OBqdzfiBUr — نادي دبي للصحافة (@DubaiPressClub) March 28, 2019

نادي دبي للصحافة، وهو الجهة المُنظِّمة للمنتدى، قال إن الهدف الأسمى، وهو تعزيز قدرة الإعلام العربي على القيام بدوره في بناء المجتمع، ورصد متطلبات التطوير، وإبراز طموحات الناس، والإسهام في تحقيقها، علاوة على بحث العناصر اللازمة، لتعزيز ثقة المتلقي في الرسالة الإعلامية العربية.

جائزة الصحافة العربية… تكريم المبدعين في مختلف فئات الصحافة في ختام #منتدى_الإعلام_العربي pic.twitter.com/Agt33XWx4k — نادي دبي للصحافة (@DubaiPressClub) March 28, 2019

وأكدت رئيسة نادي دبي للصحافة السيدة منى غانم المرّي، اعتزاز النادي بتنظيم أهم وأكبر حدث، يجمع أقطاب الإعلام العربي وأبرز رموزه تحت سقف واحد في دبي، لدعم الحوار البناء، ليس فقط في قطاع الإعلام، ولكن في شتى القطاعات التي تلامس حياة الناس وتؤثر فيها، إذ يبقى الحوار دائما الخطوة الأولى، والركيزة التي ينطلق منها أي مشروع ناجح.

محمد بن راشد خلال حضوره فعاليات اليوم الأول لـ #منتدى_الإعلام_العربي الذي ينظمه نادي #دبي للصحافة في دورته الثامنة عشر في مركز دبي التجاري العالمي#ArabMediaForum pic.twitter.com/pmX033mkxe — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 27, 2019

أهمية انعقاد المنتدى هذا العام، أنه يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية والعالم تطورات عميقة التأثير في كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك التكنولوجية ونظرا لكون الإعلام حاضرا في قلب هذه التطورات، يؤثر فيها ويتأثر بها، سيكون من الضروري الوقوف على أبعاد تلك العلاقة.

الإعلامي مصطفى الآغا يظهر بشكل مستقبلي جديد تماماً في جلسة بعنوان 'إعلامي المستقبل' في #منتدى_الإعلام_العربي @mustafa_agha pic.twitter.com/BUqUgAcQi4 — نادي دبي للصحافة (@DubaiPressClub) March 27, 2019

عن أهمية هذا المنتدى وعن أهم المواضيع التي ناقشتها جلسات المنتدى تحدثنا إلى ضيفتنا الناشطة الاجتماعية، عضو المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية أستاذة زينة عطارباشي.