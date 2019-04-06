الأيقونات الروسية في المكتبات العربية

صدر الجزء الخامس من موسوعة الفن الروسي باللغة العربية من تأليف أسامة السروي وهذا الجزء يأتي في إطار مشروع اتخذه الدكتور بعد عمل وجهد داما قرابة خمس سنوات بعد صدور الطبعة الثانية من الأجزاء الأربعة الأولى من الموسوعة حول النحت الروسي الحديث.

الجزء الخامس من هذه الموسوعة هو كتاب بعنوان "فجر التصوير الروسي — العصر الوسيط" يتناول فيه الباحث فن الأيقونة وفنون الرسم الجداري والموزايك الروسية على مدى ستة قرون بدءا من القرن العاشر حين اعتنقت روسيا الديانة المسيحية الأرثوذكسية، وحتى بدايات القرن السابع عشر.

وحصل هذا العمل الذي أغنى المكتبات العربية على تبريكات قداسة البابا تواضروس الثاني فكتب تقديماً بقلمه لهذا الجزء، ولاقى ترحيبا واسعا من شريحة كبيرة من المجتمع العلمي والديني والثقافي في الوطن العربي.

وصدرت الموسوعة الأولى للدكتور أسامة عام 2011 ومن جزئين عن النحت الروسي في العهد القيصري، ثم في عام 2014 الجزء الثالث والرابع عن النحت السوفيتي، والجزء الخامس من الموسوعة الآن فى طبعتين ورقيتين وطبعة الكترونية.

وقال الدكتور السروي أنه سيصدر في آواخر هذا العام الجزء السادس من موسوعة الفن التصويري في العهد الإمبراطوري الروسي ليتحول فن التصوير إلى الأكاديمية.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: لينا المتني