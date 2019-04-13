معرض "آرابيا إكسبو" في موسكو والمشاركات العربية الواسعة

شهدت العاصمة الروسية موسكو، فعاليات معرض أرابيا إكسبو 2019، وبالتزامن مع الدورة 12 لمجلس الأعمال الروسي العربي، مع مشاركة عالية من مسؤولين من الحكومة الروسية وحكومات عربية.

وبلغ عدد المشاركين في المعرض أكثر من 1600 مشارك، من البلاد العربية، وكانت أكبر الوفود المشاركة من الجزائر بخمسين مشارك، فيما كان نصيب سوريا 15 شركة بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال. وسلطنة عمان شاركت لأول مرة بوفد من رجال الأعمال.

الشركات السورية التي عرضت منتوجاتها في موسكو شركة من مختلف القطاعات، وتشمل القطاع الغذائي والكيميائي والبتروكيماوي، والقطاع الهندسي والبناء بالاضافة إلى النسيج، من أجل لتعرف على رجال الأعمال من الدول الأخرى،

ضيفنا انطون باذنجاني مدير شركة متخصصة في عصرالزيوت السوري وتصديرها يقول: "إن السوق الروسي واعدة وكبيرة كما أن معظم زيت عباد الشمس سوريا تستورده من روسيا كما تصدر سوريا الى روسيا زيت الزيتون السوري المعروف بجودته العالمية."

أيضا التقينا مع مشاركة في معرض أرابيا إكسبو السيدة رولا أديب صاحبة مصانع بيوشام للمستحضرات الطبيعية التي دعت كل السوريين إلى زيارة بلادهم ليعيدوا حيوية السوق والاقتصاد السوري إلى ما كان عليه.

إعداد وتقديم لينا المتني