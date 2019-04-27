مشاركة عربية في مهرجان السينما الإسلامية في قازان الروسية

شهدت عاصمة جمهورية تترستان الروسية، قازان، في 24 نيسان/ أبريل الجاري، افتتاح المهرجان الدولي الـ 15 للسينما الإسلامية. بمشاركة 55 فيلما سينمائيا من 44 بلدا. افتتح البرنامج الرسمي للمهرجان بعرض فيلم “الإمام عيسى محمد الترمذي”، من إخراج الأوزبكستاني، عبد الخليل مغناروف.

مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية أحد أكبر وأهم المهرجانات السينمائية الروسية ، شعاره " نحو ثقافة الحوار عبر حوار الحضارات" يتم اختيار أعمالاً تعكس القيم الإنسانية والدينية والتقاليد الحضارية والتسامح وتعزز أفكار حفظ السلام والتسامح الديني والإنسانية بغض النظر عن دين منتجيها.

© Sputnik . Zahraa al-Amir السينما الروسية ضيف في الصالات اللبنانية (صور)

تأسس المهرجان بمبادرة وزارة الثقافة التابعة لتتارستان وبلدية قازان ومجلس شورى المفتين لروسيا وبدعم رئيس الجمهورية.

يقام هذا المهرجان عادة في الخريف، لكن في هذا العام جرى الجمع بين فعاليتين في قازان، وهما مهرجان السينما الإسلامية وقمة (روسيا والعالم الإسلامي) الاقتصادية الدولية التي شارك في اعمالها 3 الاف شخص من 57 و30 اقليما روسيا ومشاركة ألاف الصحفيين المحليين والدوليين اعمال الدورة الحادية عشرة لهذه القمة تضمنت 50 جلسة حوار ومعرض "إكسبو حلال روسيا" لمنتجات الحلال حول مجالات التعاون الاقتصادية والثقافية والفنية من بينها مهرجان السينما الاسلامية.

يذكر أن أعمال المهرجان الدولي الـ 15 للسينما الإسلامية الذي يقام تحت رعاية رئيس جمهورية تترستان الروسية، رستم مينيخانوف، تستمر حتى 30 أبريل الجاري. التقينا مع احد المشاركين في مهرجان السينما الاسلامية المخرج السوري الشاب المهند كلثوم الذي حدثنا عن المشاركة السورية في هذا المهرجان وتوقيعه اتفاقيات للتعاون السوري الروسي في مجال السينما بالإضافة الى نشاطه الفني واطلاق فيلمه الأخير نهري بحري.

التفاصيل في الملف الصوتي…

إعداد وتقديم: لينا المتني