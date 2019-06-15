بيلاروسيا تستقبل 500 طفل سوري في مخيمات ترفيهية صيفية

تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ برنامج مخيمات الأطفال السوريين الترفيهية والتعليمية في جمهورية بيلاروسيا، يتضمن برنامج العام الحالي تنظيم 3 مخيمات تقام في مجمع رعاية الطفولة الصحي والترفيهي في مدينة زبرونك البيلاروسية وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تنسيق هذه المخيمات التي بدأ أولها نهاية شهر أيار الماضي.

وشارك فيه الأطفال من مدارس أبناء وبنات الشهداء ودار الأمان بطرطوس واستمر 15 يوماً اما الوفد الثاني الذي يتألف من 150 طفلا لمخيم الثاني يخصص للأيتام من كل الجغرافيا السورية أما المخيم الثالث فهو لأصحاب المواهب في الغناء والعزف ويشارك فيه عدد من الفرق الغنائية.

رافق وفود الأطفال الذي تجاوز عددهم ال 500 طفل فريق مشرف على الأطفال من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والجهات التي ترعى الأطفال المشاركين وشمل برنامج المعسكرات فعاليات وأنشطة ترفيهية وسياحية ورياضية وفنية وإقامة مباريات في عدد من هذه الفعاليات لا سيما مجالات الفنون بين الأطفال السوريين ونظرائهم البيلاروس، بالإضافة الى رحلات تعريفية على المعالم السياحية في بيلاروسيا وزيارات للمرافق التعليمية والثقافية.

هذه المخيمات تأتي في إطار مبادرة أطلقها الجانب البيلاروسي عام 2017 لاستضافة عدد من الأطفال السوريين وتوسعت وتطورت هذه المبادرة لتصبح برنامجاً سنوياً نظم خلال الاعوام الماضية 7 مخيمات للأطفال.

التقينا مع السيدة عفراء أحمد مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس التي تشرف على تنظيم هذه المخيمات وقالت ان هذه المخيمات من شأنها ان تقوي علاقات الصداقة بين البلدين، بالإضافة الى تحقيق الخطة الترفيهية التعليمية والعلاجية للأطفال السورية.

التفاصيل في الملف الصوتي…

إعداد وتقديم: لينا المتني