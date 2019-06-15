بيلاروسيا تستقبل 500 طفل سوري في مخيمات ترفيهية صيفية

رافق وفود الأطفال الذي تجاوز عددهم ال 500 طفل فريق مشرف على الأطفال من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والجهات التي ترعى الأطفال المشاركين وشمل برنامج المعسكرات فعاليات وأنشطة ترفيهية وسياحية ورياضية وفنية وإقامة مباريات في عدد من هذه الفعاليات لا سيما مجالات الفنون بين الأطفال السوريين ونظرائهم البيلاروس، بالإضافة الى رحلات تعريفية على المعالم السياحية في بيلاروسيا وزيارات للمرافق التعليمية والثقافية.
هذه المخيمات تأتي في إطار مبادرة أطلقها الجانب البيلاروسي عام 2017 لاستضافة عدد من الأطفال السوريين وتوسعت وتطورت هذه المبادرة لتصبح برنامجاً سنوياً نظم خلال الاعوام الماضية 7 مخيمات للأطفال.
التقينا مع السيدة عفراء أحمد مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس التي تشرف على تنظيم هذه المخيمات وقالت ان هذه المخيمات من شأنها ان تقوي علاقات الصداقة بين البلدين، بالإضافة الى تحقيق الخطة الترفيهية التعليمية والعلاجية للأطفال السورية.
التفاصيل في الملف الصوتي…
إعداد وتقديم: لينا المتني
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