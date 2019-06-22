"مجلس طبي" في اللاذقية لاستقبال المرضى مجانا

عمل الخير والعمل الإنساني والتضافر والمحبة والتفاؤل هو ما سينقذ سوريا هذه هي قناعة الشاب السوري حيدر يونس مؤسس مبادرة "شباب المحبة" والتي أخدت لقب أصغر مبادرة بالوطن العربي رغم الإمكانيات المتواضعة والظروف الصعبة التي تعيشها سوريا.

"شباب المحبة" هي مبادرة لتجمع شبابي سلاحهم الحب وايمانهم برسالتهم الإنسانية أقوى من كل العوائق التي تواجههم "شباب المحبة" انطلق في المحافظات السورية الهدف منه تقديم المساعدة لكل المحتاجين من مختلف المجالات وبالامكانيات المتاحة. هذه المبادرة لا تسعى للربح وانما لترى الابتسامة على وجه كل مظلوم من أهالي الشهداء الى المعاقين والجرحى والمسنين والفقراء والمحتاجين.

تطورت هذه الأعمال الخيرية لشباب المحبة واليوم تطلق مبادرة جديدة لمجلس أطباء من خيرة الأطباء في المحافظة اللذين أعربوا عن جاهزيتهم لاستقبال كل حالة إنسانيّة غير قادرة على دفع معاينة الطبيب وتكاليف العلاج، ودور شباب المحبة هنا تنظيمي لتوزيع المرضى حسب الاختصاص والتنسيق على المواعيد مع الأطباء عن هذه المبادرة الانسانية يحدثنا الشاب السوري حيدر أسامة يونس.

حيدر يونس أكد أنه على كل سوري ان يكون طبيب وطنه الام سوريا ويعالج ما أصابها من جراح من حرب السنوات الماضية.