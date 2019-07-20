رحالة بحريني: روسيا هي بلدي الثاني

وصل الرحالة البحريني يوسف محمد الجناحي إلى روسيا في 8 يوليو/تموز على دراجته النارية بعد أن عبر 15 دولة أوروبية وسيغادرها عبر منفذ إقليم كراسنودار من مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود.

هذه الزيارة بالنسبة للرحالة يوسف كانت حلم حياته بعد ان أنهى دراسته من مدينة سانت بطرسبورغ وتخرج منها مهندسا معماريا وبقي هذا الحلم يرادوه طيلة هذه السنوات حتى حقق حلمه رغم صعوبات كثيرة .

يقول الجناحي ان مدينة سانت بطرسبوغ دائما تفاجئه بجمالها وعراقتها رغم انه درس فيها الا انه في كل مرة يزورها يرى فيها ما يستحق الزيارة والمشاهدة والاستمتاع بالطبيعة والثقافة وعراقة في التاريخ.

وفي كل مدينة روسية كان يزورها يوسف كان يلقى الترحيب والفضول من قبل المواطنين الروس متسائلين عن صاحب الدراجة التي تحمل لوحة غير اللوحة الروسية او الأوروبية.

من بين الأهداف التي وضعها يوسف أمامه التعريف بالبحرين أينما حل ضيفا على روسيا وتوزيع كتبا سياحية تعريفية عن البحرين لتمتين عرى الصداقة بين البلدين ،

التفاصيل مع ضيفنا الرحالة يوسف الجناحي في الملف الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم: لينا المتني