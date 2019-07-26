"الرغبة في الحياة" صورة شكلت تحولا جذريا في حياة صاحبها

ضيفنا قاسم الكاظم، الذي احتلت صورته بعنوان "الرغبة في الحياة" للمصور تيسير مهدي من العراق، المركز الأول في فئة الرياضة في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي لعام 2018"، التي نظمتها وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا".

قاسم فاز بجائزة مسابقة "أندريه ستينن" الدولية كأفضل صورة سميت "الرغبة في الحياة"، التقط هذه الصورة المصور تيسير مهدي أثناء لعب قاسم لكرة القدم بعازات مع أقرانه في ملعب البلدة، ولم يكن قاسم يعلم أن صورته وصلت إلى روسيا وترغب بالفوز مثل رغبته واندفاعه في الحياة، الصورة عبرت عن رغبته في الحياة وممارسة نشاطه وهوايته مثله مثل أقرانه رغم إعاقته إذ فقد قاسم ساقه في طفولته لكن هذا لم يثنه عن حبه للحياة والرياضة والانطلاق.

عدسة تيسير المهدي عكست اندفاع قاسم إلى الحياة وفازت صورته بجائزة المرتبة الأولى، هذه اللحظة احدثت انعطافه كبيرة في حياة قاسم فقد قررت وكالة "روسيا سيغودنيا" الأخذ على عاتقها تكلفة تركيب ساق اصطناعية ليستطيع قاسم المشي على أقدامه ويتخلى عن العكاز.

قاسم خلال زيارته موسكو في شهر مايو/ أيار الماضي، وضع كبار خبراء مركز "فيشينسكي" للجراحة ومعهد أبحاث جراحة الأطفال في حالات الطوارئ والصدمات، خطة علاجية لتركيب طرف اصطناعي متناسق تماما مع جسم قاسم،

الآن، وصل قاسم إلى موسكو برفقة والده في 22 يوليو/ تموز، وكانت وكالة "روسيا سيغودنيا" منسقة كل شئ من حيث السكن العلاج، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي يزور فيه أهم المعالم التي تشتهر فيها مدينة موسكو.

عن حياة قاسم ونشاطه وأمله في الحياة تحدثنا مع قاسم الذي كان في ضيافتنا في استديوهات "سبوتنيك" في قلب العاصمة الروسية موسكو.

إعداد وتقديم لينا المتني