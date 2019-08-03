صالات السينما السعودية تنتظر حلول سبتمبر المقبل بفارغ الصبر

تستعد صالات عرض السينما في المملكة العربية السعودية لعرض فيلم "ولد ملكا" يتحدث عن شخصية الملك فيصل بن عبد العزيز وعن رحلته إلى إنجلترا في عمر ال 13 عشر.

الفيلم من إخراج الإسباني أغوستي فيلارونغا، تم تصويره في لندن والسعودية أما من كتب السيناريو فهو الروائي المعروف بدر السماري .

بدر السماري روائي سعودي معروف كتب عدة روايات منها ارتياب وابن طراق، وفي عمله هذا يخوض تجربة جديدة في كتابة سيناريو الفيلم ودراسة شخصية الملك فيصل ثالث ملوك المملكة السعودية.

يقول السماري: " أنه رغم أن الفيلم يصور حقبة صغيرة في تاريخ المملكة إلا أن هذه الفترة كانت مهمة جدا في تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية، وكان هناك العديد من الصراعات، والنصف ساعة الأولى من الفلم تعريف بوضع المملكة قبل الرحلة، وبعض المعارك التاريخية التي خاضها الملك عبد العزيز، من أجل معرفة أهداف رحلة الملك فيصل إلى المملكة المتحدة".

عن صعوبة هذا العمل بالنسبة للروائي يقول بدر السماري: "المهمة الأصعب للكاتب هي أن يلم بكل خطوط التاريخ، وهي مثل محاولة جمع البازل، فالصورة تكتمل مثل فسيفساء، قطع صغيرة من التاريخ تشكل اللوحة كاملة، بحيث يجد المشاهد فيها دراما تاريخية".

بالإضافة إلى الصعوبة في البحث والاطلاع على كل الوثائق والمصادر، وبعد ذلك بلورة الرحلة وعمل قصة، فالمشاهد بالنهاية يحتاج إلى عمل درامي، سواء كان نابع من رواية أو من مصادر تاريخية.

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إعداد وإخراج لينا المتني