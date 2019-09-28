الجنوب الليبي سلة غذاء ليبيا

ضمن حملة "الجنوب الليبي سلة غذاء الوطن" يتابع مجلس الأعمال الليبي فرع بنغازي نشاطه في إعادة تأهيل الانتاج الزراعي في المناطق الليبية للبلد، كما يستكشف أماكن جديدة للمحاصيل الزراعية بهدف دعم الاقتصاد الليبي والحد من الهجرة غير الشرعية الى اوروبا عن طريق ايجاد فرص عمل يستطيع الليبيين وغيرهم من العمل وكسب الرزق.

ضيفتنا في برنامج "ضيف الأسبوع" السيدة فوزية الفرجاني، رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، تقول: "إن إطلاق هذه الحملة جاء لما تتوفر في هذه المناطق الجنوبية من خيرات ومياه وضمن خطوات عملية وفي إطار تنفيذ برنامجنا الطموح الذي أطلقناه ونسعى لتحقيقه بسواعد شبابنا.

ولتحقيق أهداف البرنامج تمت زيارة مدينة الكفرة بجنوب شرق ليبيا ووجدنا هذه المدينة التي عانت من الحروب والاقتتال والإهمال والتهميش، وكانت ضحية للفتن والمؤامرات الخارجية وجدناها مدينة بطيبة أهلها وكرمهم تزهر بجنات من النخيل والثمار والأشجار المثمرة تزين بيوتها وتزحم مزارعها وأرضها الطاهرة. وتتميز الكفرة بوجود المشاريع الزراعية الانتاجية الكبرى التي تحتاج للتطوير والتمويل لتنميتها وتطويرها وتنعم بأجمل مناطق الجذب السياحي الغير مستغلة اقتصاديا. كما يمكن انشاء المصانع الخاصة بمعاملة المنتجات الزراعية وتعليبها وتغليفها.

وأكدت السيدة فوزية أن مدينة الكفرة بسبب موقعها الجغرافي وسط أكبر منابع المياه الجوفية بالشمال الأفريقي ستكون منبعا كبيرا للخير والنماء بوطننا.

وقالت الفرجاني انه "سينطلق من الكفرة عمليا البرنامج الوطني لتأهيل وتطوير الاقتصاد الوطني في ليبيا".

وتوجهت فوزية الفرجاني بالتحية والتقدير والتثمين للجهود الغير عادية التى بذلت في وقت قصير لإنجاز مهمة تأهيل المنطقة وإعادة الحياة المسالمة اليها. وقدمت الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في إعمار ليبيا وإعادة إحياء اقتصادها.

إعداد وتقديم: لينا المتني