ريشة فنانة تحاكي الجرح السوري

افتتحت الفنانة سها سلوم (المعيدة الموفدة من جامعة دمشق الى روسيا وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا) بحضور عدد كبير من الفنانيين والأصدقاء والمهتمين من الروس والعرب، افتتحت معرضها الفردي الأول في موسكو.

وعنوان المعرض: (سوريا في الأحاسيس والعواطف) الذي قدمت به لوحات جسدت من خلالها واقع الحرب التي مرت على سوريا وانعكساتها على الشعب السوري، صورت عمق الجرح وألم التشرد وألم الأمهات. صورت لوحاتها انعكاسات هذه الحرب المؤلمة المادية والمعنوية على الشعب السوري.

وقالت الفنانة سها سلوم، إن عنوان المعرض سوريا في الأحاسيس والعواطف يشير الى الحالة الراهنة نتيجة الأوضاع ووحشيتها تجاه الشعب السوري وقيودها المادية والمعنوية، من خلال من رأته من تغييرات على سوريا اثناء فترة دراستها في موسكو.

وكانت الفنانة المعيدة سها سلوم قد شاركت في معارض سابقة في العاصمة موسكو وأعربت عن حبها للمشاركة فيها، لأن لوحاتها تعتبر صوتها الذي تريده أن يسمع العالم ليرى الجرح في القلب السوري.

بالاضافة الى أن لوحات سها تصور الألم والمعاناة للشعب السوري إلا أنها تحمل الأمل في غد يعمه السلام.