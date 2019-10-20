مصر بوابة روسيا إلى أفريقيا

يقول متابعون أن مصر سوف تصبح بوابة روسيا الاقتصادية إلى إفريقيا نظرا لموقعها الجغرافي المميز والذي يعد حلقة تربط روسيا مع العالم الإفريقي من خلال قناة السويس أولا ومن خلال المنطقة الصناعية التي ستبنيها روسيا على الأراضي المصرية على مساحة 5 كم مربعة وستكون فيها العمالة المصرية بنسبة 90% من عدد العمال وهذا ما سينعكس إيجابا على سوق العمل المصرية أولا وعلى الحالة الاقتصادية والنمو الاقتصادي في مصر والدول الإفريقية بشكل عام.
عن أهمية هذا المؤتمر وعن مجالات التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول إفريقيا وبين روسيا ومصر نتحدث مع استاذ حمدون سيد حمدون رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الحياة اليوم المصرية.
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: لينا المتني
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