مصر بوابة روسيا إلى أفريقيا

تستضيف روسيا قمة دولية روسية – أفريقية ومنتدى اقتصادي على هامش هذه القمة، يحضره رؤساء ومسؤولون من 53 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلين عن شركات ومؤسسات حكومية يترأس هذا المؤتمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باعتبار مصر تترأس الاتحاد الافريقي في هذا العام.

ومصر كانت المنظم الأساسي لهذا المؤتمر الذي يجمع دول افريقيا بمواردها ومواد خامها وفرصها الاستثمارية على طاولة المباحثات في سوتشي لمناقشة التعاون الاقتصادي بين روسيا والقارة الإفريقية

يقول متابعون أن مصر سوف تصبح بوابة روسيا الاقتصادية إلى إفريقيا نظرا لموقعها الجغرافي المميز والذي يعد حلقة تربط روسيا مع العالم الإفريقي من خلال قناة السويس أولا ومن خلال المنطقة الصناعية التي ستبنيها روسيا على الأراضي المصرية على مساحة 5 كم مربعة وستكون فيها العمالة المصرية بنسبة 90% من عدد العمال وهذا ما سينعكس إيجابا على سوق العمل المصرية أولا وعلى الحالة الاقتصادية والنمو الاقتصادي في مصر والدول الإفريقية بشكل عام.

عن أهمية هذا المؤتمر وعن مجالات التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول إفريقيا وبين روسيا ومصر نتحدث مع استاذ حمدون سيد حمدون رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الحياة اليوم المصرية.

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إعداد وتقديم: لينا المتني