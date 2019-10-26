معرض "تدمر مزيج الثقافات" يتجول في المدن الروسية

حيث بدأ في عام 2016 من العاصمة الشمالية الثقافية لروسيا سانت بطرسبورغ وعلى مدى الأعوام الماضية يتجول هذا المعرض في أنحاء المدن الروسية كرسالة إنسانية ثقافية للتعريف بثقافة تدمر وبوقوفها أمام الدمار الذي شهدته، ويعاد عرض هذه اللوحات من كل عام في شهر آب / أغسطس بالذات في ذكرى استشهاد مدير متحف تدمر خالد الأسعد.

تدمر السورية لها مكانة خاصة في روسيا لأن العاصمة الروسية القيصرية سانت بطرسبورغ تسمى بتدمر الشمال فهي كتدمر سوريا متحفا في الهواء الطلق. لذا نجد الاهتمام الواسع من هذه المدينة ومن متحفها الأرميتاج ب تدمر سوريا وبترميم آثارها وإعادة مكانتها التاريخية والثقافية.

كل هذا يجسده الفنان فلاديمير زينين في لوحاته التي اصبحت رسالة تجوب روسيا للتعريف بتاريخ ومكانة تدمر في التاريخ الإنساني.

استضفنا أستاذ وضاح الجندي نائب رئيس الجالية السورية أحد القائمين على تنظيم هذا المعرض الذي قال إن الشاعر الروسي الكسندر بوشكين كان يشبه القيصرة الاصلاحية يكاترينا المعروفة بحبها للثقافة كان يشبهها ب زنوبيا ملكة تدمر.

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