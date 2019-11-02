خسائر هجرة العقول تعادل الخسائر التي تخلفها الحروب

ونجح وأبدع في هذا المجال، وهو رئيس المخترعين في مدينة نانسي لورين الفرنسية وضواحيها وصاحب أوّل موقع عربي سوري إلكتروني سماه "بوكسيلور" للتواصل الاجتماعي والثقافي والعلمي والأدبي.
ولديه أكثر من 2000 اختراع أبرزها اختراعاته لذوي الاحتياجات الخاصة من أطراف صناعية وعكازات وعربات. يقول باكور أن كل مشاركاته في المعارض الدولية يشارك باسم بلده سوريا ليرفع اسمها دائما وهو على قناعة بأن سوريا ما زالت تصدّر العلم والمعرفة لكل العالم، وهو اليوم يطمح أن يجد رجال أعمال يتبنون بعض مشاريعه لتطويرها لتبصر النور في سوريا وتجد طريقا لها وأذانا صاغية وعقولا منفتحة تستثمر وتبني سوريا من جديد بسواعد شبابها.
إعداد وتقديم: لينا متني
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