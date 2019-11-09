البطولة الدولية لقفز الحواجز لرياضة الفروسية في سلطنة عمان

حقق منتخب سلطنة عمان لقب فئة النجمة الواحدة على ارتفاع 110 سم في انطلاق البطولة الدولية لقفز الحواجز في البطولة الدولية لقفز الحواجز التي انطلقت في سلطنة عمان في ولاية بركا، بمشاركة 44 فارسا مع خيولهم يمثلون 10 دول.

يذكر أن هذه البطولة الدولية تقام لأول مرة في السلطنة وقد أشرف على تنظيمها الاتحاد العماني للفروسية ووزارة الشؤون الرياضية بالتعاون مع المركز الأولمبي للفروسية واسطبلات الصافنات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية وبالتعاون مع وزارة السياحة ممثلة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.

على هامش البطولة أقيم معرض مصاحب لتسويق بعض عيادات الخيل البيطرية المتخصصة في الخيل وأدوات ومستلزمات الفروسية وعدد من المقاهي المتنوعة. خاصة وأن هذه الرياضة تلقت رواجا في الأوساط الخليجية والعربية والأوروبية أيضا.

كما تم تخصيص خيول صغيرة لتدريب الأطفال على ركوبها لتشجيعهم على الفروسية وتعلمها في إطار ترفيهي تعليمي. التقينا مع الفارس الأولمبي العماني سلطان الطوقي الذي حدثنا عن هذه البطولة الدولية.