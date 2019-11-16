هل سيتعافى الوضع الاقتصادي في سوريا؟

مع انتهاء الحرب العسكرية في سوريا طفت على السطح حرب لا تقل أهمية عن الأولى وهي الحرب على الفساد التي أعلنها في أكثر من لقاء الرئيس السوري بشار الأسد عندما قال "كلنا عين على الفساد".

الوضع الاقتصادي السوري الصعب أحد أهم أسبابه الحصار الاقتصادي الجائر على سوريا، والمستوى المعيشي للمواطن يتناقص يوما بعد يوم وما يزيد من حدة الأزمة استفحال الفساد ونشاط تجار الحرب كما يسمونهم، بالاضافة الى هروب رؤوس الأموال من سوريا وفرار المستثمرين، هذا بالاضافة الى تهديم المصانع والمعامل في الشمال السوري.

ولن نتطرق الى سرقة النفط السوري الذي كان يشكل الدخل الأساسي للميزانية السورية، اذا كيف ستقوم الحكومة بالنهوض بمستوى معيشة المواطن السوري في ظل فقدان المقومات الأساسية للنمو الاقتصادي؟

يقول محللون اقتصاديون ان الاقتصاد لن تقوم قائمته الا بإعلان الحرب على الفساد وتطبيق القانون على الجميع والبدء بإعمار البشر قبل الحجر، ونشر ثقافة بناء المجتمع من اجل تضافر الجهود.

نطرح هذه المسائل على ضيفتنا الأديبة والباحثة الاجتماعية د. غادة قدور

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