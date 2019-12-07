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    سلطنة عمان ومتحف الأرميتاج يوقعان اتفاق مع دمشق لترميم آثار تدمر

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    تضم سوريا كنوزا تعود إلى حقبات الرومان والمماليك والبيزنطيين، مع مساجد وكنائس وقلاع صليبية، وقد شكل القطاع السياحي في عام 2010 ثاني أهم مصدر للعملة الأجنبية بعد قطاع النفط، إذ بلغت عائداته أربعة مليارات دولار قبل أن ستوقف هذا المصدر مع بدء النزاع،

    دمشق توقع مذكرة تفاهم مع الإرميتاج لترميم آثار تدمر
    © Sputnik .
    دمشق توقع مذكرة تفاهم مع "الإرميتاج" لترميم آثار تدمر...فيديو
    وقد تضررت مئات المواقع الأثرية في سوريا  نتيجة المعارك والقصف فضلاً عن أعمال السرقة والنهب والتخريب وقد أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عددا من المواقع الأثرية السورية على قائمة الأماكن المهددة بالخطر منها نجا من الحرب ومنها ما تضرر بشكل كبير أبرزها مدينة حلب القديمة، ومدينة تدمر التي تعرضت لأضرار كبيرة، وخصوصا نتيجة ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية.

    الآن من جديد هناك محاولات من سوريا ومن خارجها لإعادة ترميم ما تم تخريبه، من ضمن هذه الإجراءات تم في دمشق التوقيع على مذكرتي تفاهم بين المديرية العامة للآثار والمتاحف ومتحف الأرميتاج في سانت بطرسبورغ الروسية، وقعها عن الجانب السوري الدكتور محمود حمود المدير العام للآثار والمتاحف وعن الجانب الروسي البروفيسور ميخائيل بتروفسكي مدير متحف الأرميتاج وتضمنت التعاون في ترميم الممتلكات الثقافية السورية في مدينة تدمر وأيضا تدريب الكوادر السورية ورفع كفاءتهم في مجال ترميم المنحوتات الأثرية الحجرية. وقد ألقى البروفيسور ميخائيل بيتروفسكي محاضرة بعنوان "التدمريتان" نشير هنا إلى أن مدينة سانت بطرسبورغ تسمى تدمر الشمالية.

    حضر اللقاء السفير الروسي وعددا من أعضاء السلك الدبلوماسي بدمشق إضافة لمدير المتحف الوطني العماني جمال الموسوي الذي لعب دور أساسي في التنسيق بين دمشق والإرميتاج لتعزيز التعاون بين الجانبين باعتبار أن الموسوي له تجارب سابقة مع متحف الارميتاج في ترميم الآثار وتدريب الخبراء العمانيين في مجال الترميم والصيانة. كما له علاقة طيبة مع مدير عام متحف الإرميتاج ميخائيل بيتروفسكي.

    نشير إلى أن سلطنة عمان وقعت مذكرة تفاهم بين المتحف الوطني العماني والمديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، تقضي بإعارة مؤقتة لمقتنيات من المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية إلى المتحف العماني، في إطار هذا التعاون سيتم نقل حوالي 75 قطعة تدمرية إلى عمان لترميمها وعرضها بعض الوقت ومن ثم إعادتها. عن التعاون بين السلطنة وسوريا وبين سوريا وروسيا يتحدث ضيفنا دكتور محمود حمود مدير عام الأثار والمتاحف في سوريا.

    إعداد وتقديم: لينا المتني

    انظر أيضا:

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