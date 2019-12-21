المرأة البحرينية محور استراتيجي في تنمية المجتمع

تحتفل مملكة البحرين في شهر ديسمبر/كانون الاول من كل عام بعيدها الوطني، ومثل أي دولة في العالم تستحضر الإنجازات التي تحققت، لكن الملفت في إنجازات مملكة البحرين ارتقاء السيدات البحرينيات لشغل دور أكبر في تنمية مجتمعهم، فباتت المرأة البحرينية محوراً استراتيجياً في تنمية المجتمع، و صياغة التشريعات والقوانين والأنظمة والقرارات المختلفة.

نذكر بأن منصب رئيس مجلس النواب في البحرين فازت به في الانتخابات السيدة فوزية زينل، التي أشادت بالمرأة البحرينية ودورها، الذي وصفته بالرائد في المنطقة والعالم.

مؤكدة ان هذه الانجازات تحققت بفضل الدعم الكامل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ودور قرينة الملك البحريني الأميرة سبيكة آل خليفة، والمجلس الأعلى للمرأة برئاستها، في دعم نساء البحرين، من خلال تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة، وتأهيل الكوادر النسائية.

ومن احصائيات رصدها المجلس الأعلى للمرأة اعتبر مشاركة المرأة في القطاع الحكومي، 53%، أما نسبة الأكاديميات في مؤسسات التعليم العالي فوصلت إلى 47%، وتحتل رائدات الأعمال نسبة 43%، والطبيبات 65%. ومجالات كثيرة اخرى

عن الدور الفاعل للمرأة والقفزة النوعية التي تحققت في البحرين في التنمية المجتمعية نتحدث اليوم مع السيدة أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية.