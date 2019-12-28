رحلة على ظهر جواد من دمشق إلى موسكو

انطلق الرحالة السوري عدنان عزام في أبريل/نيسان الماضي من دمشق إلى موسكو برحلة تحت عنوان " سورية العالم"، في رحلة قطع خلالها تقريبا 5000 كم على صهوة فرسيه "نيازك الشام" و"أماني الجولان" وبرفقة زميله قائد العربة وسيم المحمد.

ومر بالأردن والعراق وايران ومن ثم أذربيجان ليصل إلى روسيا قاطعا سلسلة جبال القوقاز الشاهقة وسهول إقليم كراسنودار الشاسعة والآن أصبح على بعد بضع العشرات من الكيلومترات فقط عن موسكو. ويقدم الفرس "نيازك الشام" إلى الرئيس فلاديمير بوتين تعبيرا عن شكر الشعب السوري على ما قدمته روسيا لسوريا في محاربة الإرهاب.

كنا قد التقينا بعدنان عزام عندما كان قد قطع العراق وإيران والآن نتابع معه رحلته ليحدثنا عن هذه الرحلة الشاقة التي أفقدته إحدى فرسيه في حادث مروري مؤلم، ورغم التعب والمعاناة والجوع والعش وظروف التنقل الصعبة إلا أن اصرار عدنان على متابعة سيره وتحقيق الهدف الأساسي من هذه الرحلة يدفعانه إلى تحمل المشقات والبرد القارس.

يقول عدنان عزام أنه زار كل بلدان العالم إلا أنه لم يزر روسيا من قبل، وعندما وطأت قدماه الأراضي الروسي شعر بالبهجة والسعادة تغمره، لكن عندما تعرف على الشعب الروسي وسكان الجبال الروس شعر بالأسف أنه لم يعرف هذه الشعوب المضيافة الكريمة من قبل.

وعدنان عزام تعلم وعاش في فرنسا لـ25 عاما الا أنه عاد لوطنه سوريا في عام 2011 عندما بدأت الحرب على سوريا وتطوع في الدفاع عن وطنه.

عن خط سيره وعن هدفه من هذه الرحلة يحدثنا الرحالة عدنان عزام في الملف الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم: لينا المتني