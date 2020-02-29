معرض الكتاب الـ 25 في مسقط أكبر حدث ثقافي في البلاد

افتتح في سلطنة عمان "معرض مسقط الدولي للكتاب" في دورته الخامسة والعشرين الذي يعتبر أكبر حدث ثقافي تنظمه السلطنة.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 900 دار نشر من 32 دولة. وما يميز هذه الدورة اليوبيلية للمعرض أنه تم اختيار السلطان الراحل قابوس بن سعيد الشخصية المحورية للبرنامج الثقافي للمعرض، للحديث عن إنجازاته الثقافية والفكرية في تاريخ عمان الحديث. كما يشهد المعرض هذا العام برنامجا ثقافيا مكثفا وبرنامج خاص بالأسرة والطفل وحلقات عمل متخصصة لفئات ذوي الإعاقة لإبراز إنتاجهم الإبداعي بالتكامل والتنسيق مع الؤسسات المعنية.

وقال أكرم بن سيف المعولي عضو اللجنة الوطنية العمانية - نائب رئيس اللجنة البارالمبية العمانية، "أن الخمسين عام الماضية تعاقبت على منجزات كثيرة وكان لزاما علينا من خلال هذه الظاهرة الثقافية أن نلقي الضوء على شخصية ومنجزات السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه لأن ما قام به أكبر بكثير من أن نسرده في هذه الأيام الثقافية من خلال استقطاب الشخصيات الأدبية والفكرية، وإنشاء المكتبات العامة ودعم الأنشطة الثقافية والفكرية وحرية التعبير ودعمه للعلم والعلماء".

ويشير أكرم المعولي إلى المقاعد الدراسية التي تحمل اسم السلطان الراحل في أعرق الجامعات في مختلف مجالات الفنون والثقافة والفكر والمعرفة، والجوائز السنوية الثقافية على مستوى المحلي والدولي والتي تحرص الحكومة العمانية على منحها باسم السلطان قابوس في مجال الثقافة والفنون.