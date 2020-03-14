من المستهدف من حرب أسعار النفط؟

تعيش أسواق النفط العالمية اسوأ مراحلها بعد ان فشلت دول تحالف "أوبك +"، الذي تقوده روسيا والسعودية، في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض إنتاج النفط، وبالتالي هبطت أسعار النفط بشكل حاد، فبعد رفض موسكو خفض الإنتاج عن مستواه الحالي، قامت السعودية بخفض سعر النفط وزيادة في الإنتاج.

كما انضمت إلى السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق في زيادة إنتاج النفط لتعويض خسائرها من إنخفاض سعره.

الموقف الروسي الرافض لتخفيض جديد في الإنتاج كان تحسبا من خسارة حصتها في الأسواق النفطية مقابل نمو الحصة النفطية الأمريكية، خاصة وأن أمريكا بنفطها الصخري تحاول جاهدة أن تنافس روسيا في أسواقها.

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عدد الأسباب التي ساهمت في هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وقال، إن تخفيض سعر النفط من جانب السعودية والأنباء عن زيادة في الإنتاج السعودي أديا إلى ذعر الأسواق وهبوطها بنحو حاد. وتوقع الوزير أن تعود حالة الاستقرار الى أسواق النفط خلال عدة أشهر أكثر توازنا، مشيرا إلى أن روسيا قد ترفع إنتاجها على المدى القصير.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع كبار المستثمرين الأجانب طمأنهم بشأن وضع روسيا الاقتصادي في ظل هذه التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وقال بوتين، إن "الحكومة والبنك المركزي في روسيا يمتلكان الموارد والأدوات الكافية لضمان الاستقرار في ظل الوضع الراهن".مشيرا الى ان "تذبذبات الأسواق من هذا النوع تخلق مشاكل من ناحية، كما أنها تخلق فرصا إضافية".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد السعودية محمد بن سلمان أجريا مكالمة هاتفية أعرب خلالها الرئيس الأمريكي عن رضاه عن الأسعار التي وصل اليها النفط، لكن كثير من المراقبيينن يقولون انه تجري حرب أسعار وتزاحم على الأسواق النفطية ، وترامب على خطأ لأن استمرار الأسعار بالانخفاض سيضر باقتصادات جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية" التي يعتبر سعر استخراج النفط الصخري أغلى من استخراج النفط في روسيا، لكن ماذا عن الدول التي تستورد النفط؟ وكيف ستؤثر هذه الأزمة على اقتصاداتها؟.

ضيف برنامجنا دكتور أحمد أديب استاذ الاقتصاد في جامعة تشرين السورية مدير المركز السوري للدراسات، قال أن امريكا إستخدمت السعودية من أجل معاقبة روسيا على عدم موافقتها على خفض الانتاج. وربما أن هذه الأزمة ستؤدي الى تفكك منظمة الاوبك وتنشأ منظمات أخرى بديلة بين الحلفاء.

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