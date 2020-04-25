سوق العمل الليبي في ظل جائحة كورونا

حذّرت منظّمة العمل الدولية من أنّ تداعيات جائحة كورونا ستكون "مدمّرة" على الوظائف والإنتاج العالمي، ولا سيّما في قطاعي السياحة والسيارات، مؤكّدة أنّ سوق العمل يواجه حاليا أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت مديرة السياسات القطاعية في المنظّمة "آليت فان لور"، إن الأثر الاقتصادي لوباء كورونا خطير وأن مختلف دول العالم ستشهد خسائر فادحة في الإنتاج والوظائف في جميع القطاعات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أنه نتيجة صعوبة الوضع في بعض بلدان منظقة الشرق الأوسط مثل ليبيا وسوريا واليمن يمكن أن تواجه مصاعب كبيرة في التصدي لهذه التحديات الناتجة عن تفشي وباء كورونا، فهذه الدول تعاني من أزمات اقتصادية حادة قبل جائحة كورونا، ففي هذه الدول هناك شحة في الأجهزة الطبية الكاشفة عن هذا الفيروس وقلة في أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة إلى البنية التحتية الطبية التي دمرتها الحرب على مدى السنوات الأخيرة.

كل ذلك سيعقد مسألة التصدي للفيروس وبالتالي تعميق أزمة الوضع الاقتصادي في البلاد.

للتعرف على سوق العمل الليبية التقينا مع رئيس مجلس الأعمال الليبي السيدة فوزية الفرجاني.