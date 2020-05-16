هل يكون التعليم عبر الإنترنت بديلا للتعليم التقليدي؟

تتسبب جائحة فيروس كورونا العابرة للقارات ليس فقط بمقتل الآلاف من الناس وتدمير وانهيار نظم اقتصادية ومالية وإنما تهدد قطاع التعليم في العالم فقد تسبب هذا الوباء بتوقف أكثر من مليار طفل وشاب عن التعليم في أنحاء العالم.

وقال مطلعون، إنه ليس هناك مشكلة لا يمكن للتعلم عن بعد حلها ولكن للتعلم بهذه الطريقة له ايجابياته وله سلبياته فيجب إنشاء بنية تحتية تقنية لتقنيات الذكاء الصناعي وتقنيات الانترنت والحواسيب الالكترونية وهنا يطرح السؤال من أين للبلدان النامية التي تعجز عن تأمين مستوى معيشي لمواطنيها أن تأتي بكل هذه الأموال لاقتناء تلك التقنيات وتغطية المواطنين لتكاليف التعليم؟

بالإضافة إلى ذلك، التعلم عن بعد مثله مثل التعليم التقليدي نشأ وطبق عبر تجارب سنين فلابد من تطوير واعادة تأهيل الكوادر التي سستعمل في هذا المجال.

أما معارضو هذا النهج فقالوا، إن الطالب يذهب الى المدرسة ليس فقط لتعلم المواد العلمية وتلقي المعلومات ولكنه يتعلم إقامة العلاقات الاجتماعية فيها ويتعلم كيف يكون مواطناً، ويطور من مهاراته الاجتماعية. ولذا من الضروري الحفاظ على التواصل مع المدرسة.

وأشار ضيف البرنامج الدكتور أحمد أديب أحمد استاذ محاضر في جامعة تشرين، أن التعلم عن بعد سيزيد نسبة الجهل في العالم لأن ليس لكل الدول تمتلك إمكانيات إنشاء تلك البنية التحتية التقنية للتعلم. كما ان التعلم عن بعد سيحول الطالب إلى آلة.