مطرب راب روسي فلسطيني يطلق أغنية بمشاركة فنانين عالميين

يعيش محمد خزعل أو باسمه الفني "دون مو" مطرب الراب الروسي فلسطيني الأصل في روسيا ويغني بالعربية والروسية والإنجليزية ويشارك معه مطربون شباب من جميع أنحاء المعمورة، يغني لفلسطين ولسوريا ولبنان وللعراق وينادي بالعدالة والحرية لجميع الشعوب.

وغنى لسوريا عند بدء الحرب عليها سمى أغنيته "دمشق" وشبه الحرب على سوريا بغزو تيمورلنك. وأتت روسيا لتنقذ سوريا التي كانت دائما حليفة لروسيا ولم تخنها على الساحة السياسية.

وأطلق "دون مو" مؤخرا كليبا فنيا من 35 ثانية بكلمتين فقط "الحرية لناسي" شاركه المقطع مطربون من جميع أنحاء العالم من كمبوديا والأكفادور وأفريقيا والولايات المتحدة وروسيا، وكان هذا الكليب تضامنا مع ما جرى مؤخرا في الولايات المتحدة من احتجاجات ضد العنصرية. حيث أراد المطرب إيصال رسالة للمطالبة بالحرية والمساواة.

وقال "دون مو"، أن صوت الفن والموسيقى يمكن ان يكون له تأثير على الشباب العالمي، أكبر من صوت الرصاص.

إعداد وتقديم: لينا متني