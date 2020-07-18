المساعدات الإنسانية إلى سوريا.. هل ستصل إلى الشعب السوري

تبنى مجلس الأمن الدولي بعد أسابيع من مناقشات حامية الوطيس قرارا بشأن تمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لسنة واحدة عبر نقطة عبور واحدة فقط، هي "باب الهوى" على الحدود السورية التركية.

وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا انتقد الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود نظرا لاستغلال هذه المساعدات من بعض الأطراف لتثبيت الخطوط الفاصلة في سوريا. ويهدد بانفصال عدد من المناطق. وهذا يتناقض مع مبدأ احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا. بالاضافة أن الجماعات الإرهابية الموجودة في إدلب بشمال سوريا تستغل المساعدات الإنسانية كأداة للضغط على السكان المدنيين.

بدوره أكد مندوب ​سوريا​ الدائم في ​الأمم المتحدة​ ​بشار الجعفري​، بأن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال قرارات ​مجلس الأمن​المتعلقة بالشأن الإنساني، إلى استغلال آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتكريس وقائع جديدة على الأرض تخدم مصالحها.

ولا تتمثل المساعدات الإنسانية لسوريا في السلل الغذائية فقط وإنما في ظل خطر تفشي وباء كورونا سوريا تحتاج الى المعدات الطبية والأدوية ومولدات الطاقة لضمان عمل المشافي، فهل هذه المساعدات الإنسانية قادرة أن تسد حاجة سوريا لها، وهل ستصل هذه المساعدات الى جميع المناطق التي تحتاج إليها أم أن هذا الملف سيستغل من الدول الكبرى للضغط على سوريا وشعبها؟

ضيف البرنامج المحلل السياسي والباحث الاجتماعي محمود صالح يؤكد أن سوريا يمكن أن تعتمد على نفسها وتكتفي ذاتيا لو أن الدول الغربية رفعت يدها عنها،