أول فنان كندي من أصل سوري يغني باللغة الفرنسية والإنجليزية

موهبة سورية رائعة وصوت غير عادي بدأ الغناء من سوريا لينتقل إلى كندا، المغني السوري حكمت مارديني ولقبه "مَت مارديني" بدأ موهبته بالغناء في مدينة حلب السورية لينتقل بعدها الى دمشق ويحقق نجاحا باهرا، لكن ظروف الحرب القاسية دفعته للهجرة مع أسرته للبحث عن ملاذ آمن، وصل إلى مونتريال في كندا وكانت انطلاقته من سوريا إلى العالمية في كندا.