التعليم عن بعد نعمة أم نقمة

التعليم عن بعد هو وسيلة تعليمية تعتمد في مضمونها على وجود مسافة بين المتعلم والمعلم، وكانت فكرة التعليم عن بعد قد ظهرت بواسطة جامعات أمريكية وأوروبية إذ كانت ترسل البرنامج التعليمي للطالب (كتب ومواد صوتية وفيديوهات) لتقدم شرحا عن المناهج التعليمية والاكتفاء بحضور الطلبة إلى الامتحانات لتقييم معرفتهم.

لكن في ظروفنا الحالية التي يعيشها العالم مع تفشي وباء كورونا وضعت الدول أمام تحد جديد باتباع اسلوب التعليم عن بعد أو التعليم عبر وسائل التواصل الحديثة بغض النظر أن هذه الدول كانت جاهزة لهذا النمط التربوي الجديد أم لا، فالتعليم عن بعد له شروطه أهمها إنشاء الكادر التعليمي لهذا المنهج بالذات وإنشاء البنية التحتية التقنية التي تعتمد على وجود الأجهزة الحديثة وخطوط الإنترنت وعدم انقطاع التيار الكهربائي وإعطاء الفرصة العادلة لجميع الطلبة في التعلم وهذا ما تفتقره الدول العربية وخاصة سوريا التي بالاضافة الى تفشي كورونا وإنعكاساته الاقتصادية والاجتماعية تعيش حصارا اقتصاديا غير إنساني، فكيف ستستطيع سوريا ان تواجه تحد التعلم عن بعد؟

تقول دكتور رشا شعبان الباحثة الاجتماعية والمدرسة في جامعة دمشق أن التعليم له شروطه وأسسه وهو نظام تربوي له منهجيته ولا يمكن ان لدورة تدريبية قصيرة للمعلمين أن تؤهلهم للقيام بهذا الدور كما أنه يجب توفير كل الظروف الموحدة والعادلة لجميع الطلبة من أجل تلقي التعليم.

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إعداد وتقديم : لينا المتني