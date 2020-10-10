الشاعر الروسي العظيم يسينين يقرب بين الشعب الروسي والعربي

خمسة وعشرون عاما بعد المئة على ميلاد الشاعر الروسي العظيم سيرجي يسينين. الذي جمع بين الرقة والإحساس المرهف الممزوج بالحماس الثوري، كان يسينين إنساناّ ذكياً وجميلاً، و كانت قصائده الأقرب إلى نفس كل إنسان روسي.

توفي سيرجي يسينين بعمر 30 عاما فقالت التقارير الحكومية آنذاك إنه انتحر إلا أن آخرون قالوا إنه قتل لانه لم يتقبل أفكار الثورة البلشفية وما يزال الغموض يلف حادثة الوفاة حتى اليوم.

نظم في ذكرى ميلاد الشاعر الروسي مهرجان دولي "يسينين- شاعري" ، متابعون ودارسون لإبداع سيرجي يسينين يعتبرون هذا المهرجان حدثا ثقافيا مهما، يشارك فيه مهتمون من دول العالم في قراءات ومقالات كما ستجري مسابقات فنية بوحي من أشعاره في مجال الرسم والموسيقى والغناء.

أما لجنة تحكيم المهرجان فتتألف من كبار أساتذة اللغة والأدب ورجال الثقافة.

نذكر أن المسابقات والمشاركات تستمر حتى نوفمبر القادم وسوف يتم إعلان النتائج في بداية ديسمبر.

ضيف البرنامج رئيس لجنة التحكيم في المهرجان الدولي الشاعر الدكتور عبد الله عيسى له اصدرات شعرية وثقافية وترجمات لكبار الشعراء الروس الى العربية وساهم في نشر الثقافة والأدب العربي في ترجماته ، كما عمل في اذاعة صوت روسيا لأكثر من 10 سنوات في برامج ثقافية وأدبية. وقلد أوسمة وجوائز دولية منها وسام تشيخوف الابداعي ووسام الاستحقاق في الثقافة والعلوم والفنون قلده اياه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

للتفاصيل أكثر عن هذا المهرجان وعن الاصدارات المقبلة للشاعر عبد الله عيسى في الملف الصوتي المرفق