طبيب أسنان سوري يعالج المحتاجين مجانا

شملت الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في سوريا كل القطاعات ومن ضمنها القطاع الطبي وخصوصا طب الأسنان ورغم أن سوريا كانت من الدول الأرخص في العالم بمجال معالجة الأسنان إلا أنها الآن ارتفعت بحيث أن المريض لا يكترث لمعاناته من أسنانه مهما كان حجم الألم، لعدم مقدرته على تغطية تكاليف العلاج.

وفي ظل التكاليف الباهظة لعلاج الأسنان وتضامنا مع المحتاجين أطلق البروفسور الدكتور رشاد محمد ثابت مراد رئيس المجلس العالمي لزراعة الاسنان في سوريا والأستاذ في جامعة دمشق مبادرة اجتماعية عن استقبال استشارات وعلاجات مجانية من كل يوم اثنين للحالات المعقدة وذوي الشهداء والجرحى وكذلك للطلاب من كافة الكليات وخاصة المتفوقين محدودي الدخل دعما لتفوقهم ومتابعتهم العلم والدراسة.

وقال البرفيسور رشاد مراد، إن التكاتف المجتمعي مطلوب وواجب ومن واجبنا مساعدة من يحتاج إلى تلك المساعدة بكل ما نستطيع، وأكد ان هذه المبادرة هي ليست الأولى ولا الأخيرة فكثير من الأطباء السوريين أطلق مبادرات مشابهة للوقوف معا في وجه التحديات التي تواجه سوريا.

كما يدعو الدكتور مراد إلى التوعية الصحية من أجل الكشف المبكر كل ستة أشهر على الأسنان ويركز على دور الأسرة والمدرسة في التوعية للوقاية من الآفات السنية وغيرها.