أول معرض للفنون البصرية في موسكو لفنانيين سوريين

جاءت رؤى أحمد عزي، إلى روسيا بعد أن نالت الدبلوم في كلية الفنون الجميلة في دمشق إلى موسكو، فأكملت دراسات العليا في أشهر الجامعات الروسية ونالت شهادة الدكتوراه بامتياز.

وقررت رؤى الاستقرار في موسكو نظرا للظروف الصعبة التي تعيشها سوريا وأفتتحت أول معرض لفنانة سورية في موسكو لعرض لوحاتها ولبيعها وانضم اليها زميل لها الفنان عمار دعبول، من سوريا ليشكل الفنانيين فريقا ابداعيا متكاملا فرؤى بتقنية الرسم والتصميم أما عمار فانتهج خط فن التصميم الغرافيتي، كما أقاما دورات تدريبية لتعليم الرسم والغرافيت.

وتشارك عزي، في كثير من الأنشطة الفنية والمعارض والمنتديات الفنية لتمثل سوريا، فهي وسوريا توأمان لا ينفصلان، وكانت آخر مشاركاتها في أسبوع الفن الروسي بلوحة مارجورجس المنتصر لتمثل هذه اللوحة انتصار الخير على الشر.

في لقائنا معها قالت رؤى أنها تحضر رؤى لمعرض فني في موسكو يشارك به فنانون من جميع أنحاء العالم.

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