سوريا الأولى في مسابقة الريبوتيك العالمية

أصبحت مسابقات روبوتات للشباب أو أولمبياد الروبوت العالمي الحدث الأضخم في مجال التكنولوجيا ومنصة دولية تستقطب عشرات الاف الفرق من أكثر من 65 دولة، هذا التجمع العلمي التعليمي الهدف الأساسي منه تعزيز الخبرات والابداعات وتطوير المهارات الشخصية للمبدعين في هذا المجال، في فئات عمرية مختلفة.

وفي هذا المجال يتم إعطاء الفرق المشاركة، المهام او نموذج للتحديات ليتم برمجتها والتدريب عليها، ويطلب من الطلاب إعادة تجميع بناء الروبوت او تشكيله في وقت محدد تحدده لجنة التحكيم. وتحتسب النقاط لكل فريق حسب سرعة الانتهاء من المهمة.

ويقوم المشاركون بعرض أفكارهم على شكل مشاريع، أي يمكن للمشارك استخدام الروبوت لحل مشكلة معينة.

الفريق السوري حصل هذا العام على المركز الأول في مسابقة نظمتها كندا عبر خدمة "أون لاين" نتيجة الوضع الوبائي العالمي. كما نشير أن الفريق العماني حاز على المرتبة الخامسة.

هذه المسابقة كانت تحدي حقيقي للفريق السوري لعدة أسباب أولها الحصار الاقتصادي الجائر على سوريا وعدم توفر قطع لتركيب الريبوتيك بالاضافة الى أسعار القطع الباهظ، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وتأثيره على تباطؤ خدمة الإنترنت، وغيرها من تحديات كثيرة.

في لقاءنا مع رئيس اللجنة العلمية للريبوتيك في هيئة التميز والإبداع دكتور مهيب النقري، قال إن الصعوبات التي واجهها الفريق السوري المتسابق هي التي خلقت إصرار على التحدي للفوز في هذه المسابقة.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: لينا متني