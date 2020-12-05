منطقة الدقم بوابة سلطنة عمان الاقتصادية الأكبر في الشرق الأوسط

أنشئت منطقة الدقم في سلطنة عمان بمرسوم سلطاني في أواخرعام 2011، هذه المنطقة المطلة على بحر العرب تقع في المسافة المتوسطة بين العاصمة مسقط والمدينة السياحية صلالة، تتميز الدقم بشواطئ جميلة تمتد إلى 19 كم وميناء يستطيع استقبال السفن الناقلة، أيضا تتمتع الدقم بثروة سمكية هائلة وبقربها من مناطق النفط والغاز في السلطنة كل ذلك يؤهلها لتكون منطقة توزيع هامة للسفن الاتية من المحيط الهندي الى منطقة الخليج العربي وبالعكس.

وقال جلال اللواتي، من فريق الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان ورغم المنافسات الشديدة على الموانئ البحرية إلا أن موقع الدقم الجغرافي يتفوق عن غيره بعدة امتيازات كموقعه الجغرافي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي وبالتالي استقلالية أمنية لهذا الموقع، الميزة الثانية المساحة الشاسعة التي فرزتها السلطنة للدقم 2000 كم مربع والبنية التحتية التي كلفت السلطنة حوالي 9 مليارات دولار بالإضافة الى البنية التحتية الاستثمارية التشريعية والتنفيذية لتسهيل أعمال الاستثمار في السلطنة، كل هذه العوامل هيئت منطقة الدقم الاقتصادية لتكون مركزا لوجستيا عالميا وميناء بحريا واصلا بين الشرق والغرب.

تقرير عن الموقع الاستراتيجي لميناء الدقم بسلطنة عمان الذي يتنامى بشكل سريع ليكون واجهة إقتصادية للمنطقة #عُمان_2040 #الاقتصاد_العماني#عُمان pic.twitter.com/kbdSrvvv8P — الخنجر العماني (@oman_two) December 5, 2020

وتحدث اللواتي عن أهم المشاريع في منطقة الدقم، قائلا، إنه يتم انشاء المصفاة بمشاركة كويتية والميناء التجاري بعمق 18 مترا وسيكون من أكبر الموانئ في المنطقة وميناء للصيد السمكي أيضا سيتم انشاء مصانع الصناعة السمكية بالإضافة إلى مشاريع أخرى استثمارية في مجال تجميع السيارات والسياحة وغيرها.