الحملة الروسية الشاملة للتطعيم ضد فيروس كورونا

أنطلقت في روسيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بلقاح "سبوتنيك V "، وبدأت حملة التطعيم بالفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ثم تشمل باقي سكان روسيا.

وقد أعلن رئيس معهد "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ألكسندر غينسبرغ، أنه تم تطعيم أكثر من 150 ألف من سكان روسيا بلقاح "سبوتنيك V "حتى الآن.

مشيرا إلى أن هذا العدد هو الأكبر مقارنة بالبلدان الأخرى، التي بدأت في استخدام لقاحات أخرى.

للحديث اكثر عن حملة التطعيم الشاملة الروسية وعن نجاعة لقاح "سبوتنيك V " ضد فيروس كورونا وتميزه عن اللقاحات الاخرى استضفنا دكتورأحمد سعد أمين اخصائي أمراض باطنية في موسكو الذي قال:

أن نجاح لقاح "سبوتنيك V " بأنه يعتمد في تركيبه على البروتين للنتوءات الخارجية لفيروس كورونا وعند حقنه بجسم الانسان يحفز على تشكيل الأجسام المضاة لمحاربة هذا الفيروس وبالتالي فهذا اللقاح أمن لأنه خال من الحمض النووي وبالتالي يعتبر اكثر امانا على الانسان وهذا مااظهرته التجارب رغم قصر المدة الزمنية لها. ثانيا ان لقاح سبوتنيك لم تنتجه شركة أدوية ربحية وانما من انتجه وطوره هو معهد "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ذي الخبرة لأكثر من 100 عام في الأمراض الوبائية والفيروسية. والأهم ان اللقاح سهل النقل من مكان الى اخر ولايتطلب درجة حرارة منخفضة جدا مثلما بعض اللقاحات الاخرى بالاضافة الى أن سعره ارخص من اللقاحات المسجلة عالميا.

أما حول فترة وجود الأجسام المضادة المانعة للعدوى بعد الاصابة والتعافي من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يقول دكتور أحمد أنها تختلف من شخص لآخر.

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