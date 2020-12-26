تحور فيروس كورونا يثير الذعر في العالم

انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت لأول مرة في بريطانيا، يثير القلق والذعر في العالم نتيجة سرعة انتشار العدوى هناك والزيادة الملحوظة في أعداد المصابين، كما انتشرت هذه السلالة مثل النار في الهشيم في عدة دول منها الدنمارك وهولندا وأستراليا وألمانيا وإسرائيل والصين ولبنان واليابان وغيرها.

وأكد علماء فيروسات، أن هذه السلالة الجديدة ليست أشد فتكا وإنما أكثر انتشارا. مما يشكل ضغطا إضافيا على القطاع الصحي في استيعاب المرضى وعلاجهم وهنا تكمن خطورتها في زيادة أعداد المصابين عن القدرة الاستيعابية للدولة.

وفي لقاء خاص لبرنامج ضيف الأسبوع، قال المستشار في علم الأدوية واللقاحات في شركة كمبردج الدولية في لندن دكتور بلال زعيتر، أن اللقاحات الحالية ضد فيروس كورونا تعتبر فعالة أيضا ضد السلالة الجديدة .كما نصح دكتور بلال كل المواطنين بأنه إذا أجازت الهيئات العامة في الدول اللقاح فيجب أن يؤخذ لأن هذه الهيئات لا تجيز لقاحا ليس آمنا ولا تخاطر بسلامة مواطنيها.