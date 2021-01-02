هل العملة الرقمية تهدد العملة الورقية بالانقراض؟

كان عام 2020 مليئا بالمفاجئات والانهيارات، فوباء كورونا الذي لم يحصد الأرواح فحسب بل سبب انهيار الاقتصادات جراء الإغلاقات العامة والقيود الاجتماعية التي فرضت للحد من انتشار الوباء.

في ظل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية ارتفع الطلب على العملة الرقمية واطلقت عدة دول مشاريع لاصدار عملة رقمية خاصة بها تكون خاضعة للرقابة الحكومية من البلد المنشأ. فما هي مخاطر هذه العملات الرقمية وهل تحمل في طياتها انقراض للعملات الورقية؟

للتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع استضفنا الباحث الاقتصادي استاذ محاضر في جامعة بيروت برفيسور جاسم عجاقة، الذي قال بأن الشركات والاسواق بدأت تهتم بالاستثمار في هذه العملات رغم المخاطر الكثيرة التي يمكن ان تصاحب هذا التدوال الرقمي.

كما أكد أن الأنظمة المالية الرأسمالية تتخوف من العملات الرقمية في استخدامها في الحروب المالية الالكترونية على اقتصاداتها.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...