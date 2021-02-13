أول زواج روسي على الطريقة السورية

عبير شبل من ريف جبلة السوري، بدأت بتعلم اللغة الروسية في جامعة تشرين والتحدث بها قبل خمس سنوات، عملت عبير في قرية حميميم في محل كان يتردد عليه نيكلاي الموظف المدني في قاعدة حميميم الروسية، وقد أعجب بها ومن ثم تحول إعجابه إلى حب أراد الاقتران بها لاكمال مشوار الحياة معا، لكنه كان خائفا من التقدم لها ظنا منه أن العادات والتقاليد المحلية لا تسمح بتزويج الفتيات السوريات من أجانب.

لكن عبير كسرت هذا الخوف لديه وبادلته مشاعر الحب ووافقت على الارتباط به بشرط أن يتم عقد القران وحفل الزفاف على الطريقة السورية وبموافقة الأهل.

كانت المهمة الأصعب الحصول على موافقة الأهل ومباركتهم للزواج لكن عبير دافعت عن حبها وأقنعت الأهل بالتعرف على نيكولاي، وسرعان ما زال تخوفهم عندما تعرفوا على نيكلاي عن كثب واعجبوا به وباركوا ارتباط بنتهم بالمواطن الروسي نيكولاي.

تقول عبير شبل في لقائنا معها أنها لم تزر روسيا بعد إلا أن نيكلاي حدثها كثيرا عن الحضارة الروسية والتاريخ الروسي، ومن خلال الانترنت تعرفت على أهم المعالم الحضارية من متاحف وحدائق ومعالم اخرى. وتتمنى أن تزورها قريبا.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.