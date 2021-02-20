إيجابيات التعليم عن بعد في دول الخليج العربية

دخول وباء كورنا عامه الثالث خلف الكثير من الانعكاسات والتغييرات على المجتمعات العالمية، ونسمع كثيرا من جهات مختلفة بأن "ما قبل كورونا ليس كما بعد كورونا"، من هذه الانعطافات التعلم عن بعد عبر تقنيات الحاسوب والإنترنت، وقد لاقى هذا النهج المدافعين عنه والمناهضين له.

فمن كان ضد، أهم ما جاء في الأسباب هو: التقنيات لتأمين متطلبات التعليم من كمبيوترات وخطوط الإنترنت تلبي التواصل المستمر بين الأجهزة التعليمية والطلبة، والكادر المؤهل لهذا النهج الجديد تماماً على عالمنا العربي بالذات.

تقول ضيفتنا دكتورة غادة طنطاوي، رئيسة تحرير مجلس إدارة "غولدن بريس" السعودية، إن:

"أحد عيوب منهج التعليم الكلاسيكي هو التلقين، والآن فالتلميذ يتعلم البحث وهذا يركز المعلومة لديه، أما التذمر من التعليم عن بعد فهو بسبب زيادة المسؤولية على الوالدين في مراقبة الطفل، وعلى الطفل في البحث، وهنا تكمن أسباب مقاومة هذه الطريقة ورفضها".

وعن إيجابيات التعليم عن بعد تقول دكتورة طنطاوي إنه "قلت حوادث المدارس وحوادث المرور وقل الازحام في الفترات الدراسية أثناء بدء وانتهاء الدوام في المدارس".

وتختتم د. غادة طنطاوي قائلة: "العالم يمر بأزمة ولا نعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع وعلينا التوقف عن التذمر والتأفف والتأقلم مع الوضع للحفاظ على إنتاجيتنا وتقدمنا".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: لينا المتني